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Marmaris'te yelkenler İzmirli depremzedeler için açılacak

MUĞLA HABERLERİ  | 19.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

Marmaris'te yelkenler İzmirli depremzedeler için açılacak

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) Kış Trofesi 5. ayak yarışlarından elde edilecek gelirin, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı bildirildi.

MİYC'den yapılan açıklamada, Şentop Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenen Kış Trofesi'nde 21-22 Kasım'daki 5. ayak yarışları için tüm hazırlıkların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kurallarına uyularak gerçekleştirildiği belirtildi.

Salgın nedeniyle ertelenen kış yarışlarının son iki ayağının 2020 yılı içerisinde gerçekleştirileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yarışın tüm geliri, İzmir depreminde zarar gören ailelere destek olmak için bağışlanacak. Birlikten güç doğar düşüncesiyle yapacağımız bu desteğin artarak devam etmesini diliyoruz. Tüm yelkencilerin pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aralık ayında son ayağı düzenlenecek yarışlara ilk etaptan itibaren katılan tüm yarışçılara ve Şentop Sigorta'ya teşekkür edildi.

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