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Marmaris’teki binalara inceleme başlatıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

İzmir depremi sonrasında harekete geçen Marmaris Belediyesi ilçedeki 20 yaş ve üzeri binalarla ilgili inceleme çalışması başlattı.Belediye ana hizmet binasının da incelendiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Riskli raporu çıkacağını tahmin ediyoruz.

İzmir depremi sonrasında harekete geçen Marmaris Belediyesi ilçedeki 20 yaş ve üzeri binalarla ilgili inceleme çalışması başlattı.
Belediye ana hizmet binasının da incelendiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Riskli raporu çıkacağını tahmin ediyoruz. Raporun sonucuna göre burayı derhal tahliye işlemlerine başlayacağız” dedi.
Marmaris Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda ana gündem maddesi deprem oldu. İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulan oturumda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay önemli açıklamalarda bulundu.
Marmaris’te 30 riskli binanın olduğunu ve 20 yaş üzerindeki binalarla ilgili de çalışma başlattıklarını ifade eden Oktay, “Belediyemizin ana hizmet binası da oldukça eski bir yapı. Buranın da testleri yapılıyor. Muhtemelen riskli raporu çıkacağını tahmin ediyoruz. Bodrum kata indiğinizde kolon demirlerindeki incelmeleri gözünüzle bile anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada da çok ciddi risk söz konusu. Raporun sonucuna göre burayı derhal tahliye işlemlerine başlayacağız. İzmir’deki depremi bölgemiz de hissetti. Binada çalışan arkadaşlarımız haklı olarak çok korkmuşlar ve psikolojik olarak bunun tedirginliğini yaşıyorlar. Zaten yeni bir hizmet binası yapmak hedeflerimiz içinde zaten vardı. Bu durumdan da kaynaklı bu işe öncelik vereceğiz” dedi.
Deprem ve afetlerle ilgili hazırlık ve çalışmaları olduğunu da dile getiren Oktay, “Arama kurtarma araçlarımızı hazır hale getireceğiz. Gönüllü belediye kurtarma ekibi oluşturacağız. Deprem hazırlık kitapçığı oluşturduk. Bunu Rusça olarak da bastırdık. Şimdi İngilizce olarak da bastıracağız. Afetlere hazırlıklı olmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.
İki gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda, Amos Antik Kenti kalıntılarında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Marmaris Ticaret Odası ile protokol yapılması ve bu protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

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