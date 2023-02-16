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Marmaris’ten deprem bölgesine yakacak desteği sürüyor

16.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediyesi dondurucu soğukların yaşandığı deprem bölgesine yakacak odun göndermeye devam ediyor.

Marmaris’ten deprem bölgesine yakacak desteği sürüyor

İlk etapta 15 ton odunu Nurhak’a gönderen belediye ardından Elbistan ve Adıyaman’a da odun gönderdi. Odunları taşıyan tırla bölgeye gıda paketleri de ulaştırıldı.

Depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için var gücüyle çalışıyor. Isınma sorunu için de kolları sıvayan Marmaris Belediyesi, bölgeye yakacak odun göndermeye devam ediyor. İlçenin muhtelif yerlerinden toplanan ve yakmaya hazır hale getirilen odunlar ilk olarak Nurhak’a gönderildi. Nurhak’a 15 ton odun gönderen Belediye ardından Elbistan’a 27, Adıyaman’a da 25 ton odun takviyesi yaptı. Odun yüklenen tırlara ayrıca bölge halkına dağıtılmak üzere gıda kolileri de kondu.

“Deprem bölgesine yardım ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay “İlk andan itibaren vatandaşlarımızın desteğiyle hazırladığımız yardım tırlarını bölgeye gönderdik. Arama kurtarma ekiplerimiz bölgede çalışmaya devam ediyor. Şu anda temizlik ekibimiz saha temizliği yaparken su tankerimiz de susuz bölgelerde dağıtım gerçekleştiriyor. Biz biliyoruz ki acılar birlikteyken azalır. Bu nedenle Marmaris olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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