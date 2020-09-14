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Marmaris’ten Mardin’e kütüphane desteği çağrısı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kitapları ve yazarları Marmarislilerle buluşturan Marmaris Kitap Günleri, 13 Eylül Pazar günü sona erdi.

Kitapları ve yazarları Marmarislilerle buluşturan Marmaris Kitap Günleri, 13 Eylül Pazar günü sona erdi. Etkinlikte Şükrü Erbaş ve Barış İnce, Mardin’in Ortaca İlköğretim Okulu’na yapılacak kütüphane için kitap desteği çağrısında bulundu.
Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin organizasyonu ile Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5 - 13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Marmaris Kitap Günleri, kitapla kitapseverleri buluşturdu. Kitaplarla dolu Edebiyat Otobüsü’nün büyük ilgi gördüğü etkinliğin son iki gününde Şükrü Erbaş, Barış İnce ve Otisabi karakterinin çizeri Yılmaz Aslantürk okuyucularıyla bir araya geldi.
Düzenlenen söyleşide ünlü şair Şükrü Erbaş ve Barış İnce okuyucularıyla buluştu. Atatürk Meydanı’nda sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen söyleşide hem yazmanın incelikleri anlatıldı hem de pandeminin edebiyata etkisi konuşuldu.
Yazmak isteyen gençlere önerilerde bulunan Şükrü Erbaş, “Hiç durmadan, ara vermeden okusunlar. Sadece yazmak istedikleri türde değil ama. Her türden yazı ve kitap okusunlar. Ve bol bol, hiç geri adım atmadan yazsınlar. Okumak ve yazmak onları istedikleri yere götürecektir” dedi. Erbaş şiirlerinden de okudu.
Barış İnce ise pandeminin edebiyata etkisini anlattı. “Pandemide iki önemli konu tekrar gündeme geldi” diyen İnce, “Bunlardan biri tek başına evde kalmak zorunda kalınca insana olan ihtiyacımız ortaya çıktı. İkincisi emeğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Bu günlerde en çok kimlere teşekkür ettik? Sağlık emekçilerine, market çalışanlarına, kargo çalışanlarına Yani hep emek harcayanlar. Teknoloji her şeyin yerine geçecek, yapay zekalar yer alacak deniliyordu. Ama gördük ki insan emeği yine her şeyin üzerinde. Son olarak da yeniden doğayı keşfettik” diye konuştu. Barış İnce ve Şükrü Erbaş, Mardin Ortaca İlköğretim Okulu’na yapılacak kütüphane için destek çağrısında da bulundu.
Otisabi karakterinin çizeri Yılmaz Aslantürk de okuyucularıyla buluştu. Aslantürk kitaplarını imzaladı.

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