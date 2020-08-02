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Marsilya, Kasımpaşa'dan ayrılan Quaresma'ya talip

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a dönüşü konuşulan Ricardo Quaresma'nın Fransa'dan talibi çıktı. Marsilya, Portekizli yıldızı transfer listesine dahil etti. Portekizli teknik direktör Andre Villas Boas'ın onay vermesi halinde bonservisi elinde olan Ricardo Quaresma'nın Marsilya'ya transfer olacağı belirtildi. Marsilya taraftarları 36 yaşındaki Portekizli yıldızın transferine sıcak bakıyor.

Marsilya, Kasımpaşa'dan ayrılan Quaresma'ya talip

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Ricardo Quaresma'yı transfer listesine aldı. Fransa basınından La Provence'in haberine göre Marsilya yeni sezon öncesi Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmak istiyor. Takıma takviyeler yapılmasını bekleyen Portekizli teknik direktör Andre Villas Boas, sol kanat ve forvete transfer talep ediyor.

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MARSİLYA'DAN TRANSFER ATAĞI

Andre Villas Boas'ın onay vermesi halinde bonservisi elinde olan Ricardo Quaresma'nın Marsilya'ya transfer olacağı ifade ediliyor. Marsilya taraftarları 36 yaşındaki Portekizli yıldızın transferine sıcak bakıyor.

Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları giyerken, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 26 maçta 4 gol attı.,

(FUTBOL ARENA)

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