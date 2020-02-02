YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Martılar 50 kilo balık artığını 2 dakikada bitirdi

Martılar 50 kilo balık artığını 2 dakikada bitirdi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.02.2020 18:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da martılar için kıyıya bırakılan yaklaşık 50 kilogram balık artığı 2 dakikada tükendi.Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa ilçesinde bir balık işletmesinde vatandaşlar balık yemenin keyfinin çıkarırken, martılar da balıklardan geriye kalan artıklardan nasibini alıyor.

Tekirdağ’da martılar için kıyıya bırakılan yaklaşık 50 kilogram balık artığı 2 dakikada tükendi.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa ilçesinde bir balık işletmesinde vatandaşlar balık yemenin keyfinin çıkarırken, martılar da balıklardan geriye kalan artıklardan nasibini alıyor. İşletmede martılar için 2 kova ile yaklaşık 50 kilogram balık artığı kıyıya bırakıldı. Balık artığının kıyıya bırakılması ile binlerce martı bir anda oraya hücum etti. Martılar yaklaşık 50 kilogram balık artığını 2 dakikada bitirdi. Binlerce martı balık kapma yarışına girerken, vatandaşlarda o anları kameraya aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Başkan Ataç deprem bölgesinde

Başkan Ataç deprem bölgesinde

Tekirdağ Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:46
Sabah
08:13
Öğle
13:29
İkindi
16:09
Akşam
18:34
Yatsı
19:56

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Öznur Eczanesi
Corlu
Bahçelievler Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Halk Eczanesi
Kapakli
Taşkın Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TREDAŞ’tan önemli duyuru

TREDAŞ’tan önemli duyuru

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Çorlu Muhacir Evi Müzesi açıldı

Çorlu Muhacir Evi Müzesi açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.