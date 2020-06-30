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“Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı

BARTIN HABERLERİ  | 30.06.2020 19:38 | Son Güncelleme

Bartın’da İl Afet Müdahale Planı kapsamında “Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı.Bartın’da Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan Bartın İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde “Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı.Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz ile İl Müdürlerinin katıldığı masabaşı deprem tatbikatında Bartın’ın Amasra İlçesine bağlı Topallar Köyü sınırları içerisinde meydana geldiği var sayılan 5.7 büyüklüğündeki deprem senaryosu İl Afet Planı çerçevesinde kurumlar arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması, alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.Gerçekleştirilen masabaşı deprem tatbikatında ilgili hizmet grupları, Bartın İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde belirlenen görev alanlarındaki eksik yönlerini görme ve geliştirme imkanı buldu.

“Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı

Bartın’da İl Afet Müdahale Planı kapsamında “Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı.
Bartın’da Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan Bartın İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde “Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı.
Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz ile İl Müdürlerinin katıldığı masabaşı deprem tatbikatında Bartın’ın Amasra İlçesine bağlı Topallar Köyü sınırları içerisinde meydana geldiği var sayılan 5.7 büyüklüğündeki deprem senaryosu İl Afet Planı çerçevesinde kurumlar arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması, alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.
Gerçekleştirilen masabaşı deprem tatbikatında ilgili hizmet grupları, Bartın İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde belirlenen görev alanlarındaki eksik yönlerini görme ve geliştirme imkanı buldu.

“Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı

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