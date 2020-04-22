"Masal öğretmenleri" evde kalan çocuklara kültürel değerleri aşılıyor

Daha önce gönüllü olarak okullarda canlandırmalar eşliğinde Anadolu masalları anlatan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında bu kez internet üzerinden çocuklara ulaşıyor.

"Amacımız bütün öğrencilerimizin kültürel kodlarına yeniden dönüşlerini sağlamak. Masalın çocuklar üzerindeki etkisiyle daha fazla hayal kurabilmelerini hedefliyoruz. Hayal kuran öğrenci geleceğini daha kolay çizebilir. Masalların öğrenciler üzerinde çok etkili olacağını düşündüğümüz için Bakanlığımızın yaptığı projeye bizde destek vermek istedik. Aralık 2019'da 180 öğretmenimizi kurslarımıza aldık. Kursların ardından öğretmenlerimizin hepsi kendi kursiyerlerini oluşturdu. Öğretmenler öğrencilere anlatımlarını sundular. Şimdi masal anlatıcılığı ilimizde değer görmeye başladı. Evlerde masal anlatılıyor. 'Evde Kal, Masal Anlat' sloganıyla yola çıktık, çok güzel dönüşler alıyoruz. Videolar peş peşe geliyor. Beğenilerimiz de yüksek seviyede."

- "Köklerimizle bağ kuruyoruz"

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Günseli Tiftikçi Ulutaş da masal anlatıcılığı için çeşitli eğitimler aldıklarını belirtti.

Bu eğitimlerle yeni kursiyerler yetiştirdiklerini anlatan Ulutaş, "Anadolu masallarını öğrencilere anlatarak köklerimizle bağ kuruyoruz. Projemiz dahilinde pedagoglar ve öğretmenlerimiz masalları onlara uygun hale getirdiler. Kitap olarak da eylül ayında basılacak. Koronavirüs çıkmadan önce de okullarda anlattığımız masalları şimdi resmi sosyal medya hesaplarından anlatmaya başlıyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz hesaplarımızı takip ediyor. Diğer masal öğretmenlerimiz de buralarda masal anlatıyor." diye konuştu.