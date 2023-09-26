YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Masalsı kanyon arasında rafting keyfi

Masalsı kanyon arasında rafting keyfi

26.09.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Karasu Nehrinin içerisinden geçtiği doğasıyla masalsı bir kanyon görüntüsü veren Kemah ilçesi sınırlarında yer alan bölgede rafting yaptı.

Masalsı kanyon arasında rafting keyfi

Erzincan’ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergâhında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da kentin turizm zenginliğine dikkat çekmek için beraberindeki gençler ve bazı kurum müdürleriyle birlikte Karasu Nehrinde rafting yaptı.

Vali Aydoğdu, protokol mensuplarıyla birlikte Karasu Nehri’nde rafting yaparak doğa sporlarının merkezi olan Erzincan’ı tanıttı. Vali Aydoğdu, rafting parkurunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verirken, Erzincan’ı doğa sporları için bir destinasyon olarak önerdi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 19 Ağustos’ta Erzincan Valiliği’ne atanan Hamza Aydoğdu, 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb ve sporcularla rafting heyecanı yaşadı. Kemah ilçesindeki Acemoğlu Köprüsü’nde 3 bot ve 2 kanoyla birlikte Karasu Nehri’ne giren Vali Aydoğdu ve beraberindekiler, yaklaşık 4 saat boyunca kürek çekti. Karasu Nehri’nin dalgalarıyla profesyonel bir sporcu gibi mücadele eden Aydoğdu, Erzincan’ın doğa sporlarının merkezi olduğunu söyledi.

Zorlu rafting turu sonrası değerlendirmede bulunan Vali Hamza Aydoğdu, "Doğa sporlarının başkenti seçilecek olsa Erzincan’dan daha isabetli ve güçlü bir aday olmazdı. Bu dört saatlik parkurun sonunda insanın hissettiği şey şu: bütün dertlerden, sıkıntılardan kurtulup hayata yeniden başlangıç yapılacak yer burası. Tüm vatandaşlarımızı, doğa sporlarının pek çoğunun yapıldığı Erzincan’ımıza bekliyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandıDüğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıDidim’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kentin göbeğindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaKentin göbeğindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:06
Öğle
12:19
İkindi
15:41
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Erzincan Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Salı

Yeni nil eczanesi
Merkez
Çayirli eczanesi
Cayirli
Özkaya eczanesi
Merkez
Bariş eczanesi
Tercan
Refahiye eczanesi
Refahiye
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.