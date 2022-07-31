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Maserati, pist otomobili "Project24"ü tanıttı

31.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maserati, pist otomobili "Project24"ü tanıttı

İSTANBUL (AA) - Maserati, yepyeni ve sadece pist kullanımı için geliştirdiği süper spor otomobil projesi "Project24"ü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın sadece pist kullanımı için tasarlanan yeni süper spor otomobili "Project24", MC20’nin genlerini daha ileri seviyeye çekerek, pistlerdeki üstün performansını yeni bir adrenalin seviyesine taşımaya hazırlanıyor.

Maserati Tasarım Merkezi’nde tasarlanan ve sadece 62 adet üretilecek olan spor otomobil, MC20'nin özelliklerini daha da ileri bir seviyeye taşıyor.

Kod adı 24 ile anılan yeni model, ileri teknoloji ürünü V6 Nettuno motoru yeni bir turbo besleme ve gerekli optimizasyonlarla 740 bg üretiyor. Project24’te ayrıca yenilikçi süspansiyon, karbon seramik fren sistemi ve yarış lastiklerin yanı sıra FIA onaylı güvenlik özellikleri de yer alıyor.

Project 24, markanın hafif yapı prensibine uygun olarak 1.250 kilogram altında kalacak ağırlığı, mükemmel güç-ağırlık oranı yaklaşımı ile yaklaşık 1,69 kg/hp değeri sunuyor olacak.

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