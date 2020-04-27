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MASİDAP’tan Ali Erbaş’a tam destek

MANİSA HABERLERİ  | 27.04.2020 19:22 | Son Güncelleme

Manisa’daki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) Dönem Sözcüsü Mesut Öner, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

MASİDAP’tan Ali Erbaş’a tam destek

Manisa’daki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) Dönem Sözcüsü Mesut Öner, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde, İslam dininin emir ve yasakları hakkında yaptığı uyarılarının, Ankara ve İzmir Barosu tarafından eleştirilmesine sert tepki gösterdi.
MASİDAP Dönem Sözcüsü ve Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde, bir din adamının en tabi/tabii görevi olan İslam dininin emir ve yasakları hakkında uyarılarda bulunmuş, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyarak çağlar ötesinden seslenildiği gibi insanoğlunu doğru yola davet etmiştir. Bir takım Barolar ya da adı her ne olursa olsun İslam dininin emir ve yasaklarını tahkir ve tezyif etme amacı taşıyan her kişi ya da kuruluş bilmelidir ki; Allah’a, Peygamberi Hz. Muhammed’e, dini İslam’ın emir ve yasaklarına dil uzatan, hakaret eden, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenleri engelleyen ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş gibi dinin emir ve yasaklarını anlatmasını engelleyecek kişiler karşılarında bizleri bulacaktır. Bilinmelidir ki; Baroların suç duyurusu, Diyanet İşleri Başkanımıza değil, Kur’an ayetlerine ve İslam dinine karşı bir saldırıdır. İslam’ın aile yapısını korumaya yönelik emirlerine karşı alınan bu tavır aile yapısını bozmaya, toplumu ahlaken çökertmeye çalışmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır. Devletimiz aile yapısını, toplum sağlığını ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunmasını anayasal düzende teminle sorumludur. İnsan hakları adı altında yapılan bu fitne girişiminin sorumluları hakkında bizler de savcılıklara suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyor ve vatandaşlarımızdan da bu konuda bireysel şikayetlerini savcılıklara yapmaları çağrısında bulunuyoruz. İslam dininin mensupları olarak, dinimize karşı saldırı niteliği taşıyan bu eylemin karşısında, Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Allah’ın kesin bir şekilde yasakladığı hatta lanetlediği, insanlığın ahlak yapısını dinamitleyen sapkınlıklar karşısında tavrımız nettir.”

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