YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Maske denetimleri aralıksız devam ediyor

Maske denetimleri aralıksız devam ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 19.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum amirleri ile birlikte Cumhuriyet ve Pazar Mahallerinde bulunan iş yerlerine maske denetimi yaptı.Kaymakam Civelek ve beraberinde kurum amirleri ile birlikte yapılan denetimde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik ederken, düzgün takmayan vatandaşları da uyardı.

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum amirleri ile birlikte Cumhuriyet ve Pazar Mahallerinde bulunan iş yerlerine maske denetimi yaptı.
Kaymakam Civelek ve beraberinde kurum amirleri ile birlikte yapılan denetimde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik ederken, düzgün takmayan vatandaşları da uyardı. Civelek, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.
Kaymakam Civelek’e, denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, İlçe jandarma Komutan Vekili Jandarma Kd. Bçvş. Ömer Aksu, 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Gün, 19 Mayıs Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Mahmut Bilgen, polis ve zabıta ekipleri eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:41
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:36
Yatsı
21:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Özcan Eczanesi
Ilkadim
Seven Eczanesi
Ilkadim
Yeni Yaşam Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.