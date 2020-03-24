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Maske üretimine bir destek de Kula’dan

MANİSA HABERLERİ  | 24.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde bir lisenin öğretmen, öğrenci, idareci ve gönüllü personeli, dikim uygulama sınıfında oluşturulan bir atölyede maske üretimine başladı.Korona virüs salgının nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla harekete geçen Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bir protokol imzaladı.

Manisa’nın Kula ilçesinde bir lisenin öğretmen, öğrenci, idareci ve gönüllü personeli, dikim uygulama sınıfında oluşturulan bir atölyede maske üretimine başladı.
Korona virüs salgının nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla harekete geçen Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa ve ilçelerindeki meslek liseleri maske üretimine başladı. Protokol kapsamında maske üretimi için harekete geçen Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de maske üretmeye başladı. Moda Tasarım Teknolojileri alan öğretmenleri, okul idaresi, gönüllü öğrenciler ile gönüllü okul personellerinden oluşan ekip, günlük 500 maske hedefiyle üretime başladı. Okuldaki bir uygulama sınıfını atölyeye çeviren ve günlük 500 maske hedefiyle üretime başlayan ekip, ilk günün sonunda ürettikleri 300 maskeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Ülkede artan maske ihtiyacını karşılamak için başlatılan proje kapsamında Kula’da üretilen maskeler, belirli günlerde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilerek dağıtımları yapılacak.
Gönüllü olarak maske üretimine başlayan okul idaresi, alan öğretmenleri, öğrenciler ve okul personellerini ziyaret eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, üretim hakkında Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş ve Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Aysel Kaynak’tan bilgi aldı. Atölyeyi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve beraberindekiler, son günlerde yapılan ‘evde kal’ çağrısına bir sloganla destek verdi. İlgili birimler tarafından sık sık yapılan ‘evde kal’ çağrısına ‘Devletimiz gerekli olan her şeyi yapıyor, yeter ki sen evde kal’ sloganıyla dikkat çeken ekip, vatandaşların bu çağrıya uymalarını istedi.
Okul öğrencileri ve gönüllü personeller ile maske üretimine başladıklarını dile getiren Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Aysel Kaynak, “Ülkemizde vakaları görülen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün imzaladığı protokol dahilinde hareket geçtik. Bu aşamada maske üretimine başladık. Öğrencilerimiz ve gönüllü olarak çalışan tüm okul personeline yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla imzalanan protokol dahilinde harekete geçildiğini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Dünyamızı korona virüs kasıp kavurmaktadır. Ülkemiz de bundan ciddi şekilde etkilenmiş durumdadır. Devletimiz her gün her aşamada yeni kararlar alarak virüsü önleme ve insanların sağlığını koruma yönünde çalışmalar yapmaktadır. Kula halkı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde, ilçemizin güzide okulu Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘biz katkı sağlarız’ dedi. Dikim uygulama sınıfında maske üretip, önce ilçemize, ilçemizin sağlık kuruluşlarına dağıtalım diye üretme başladık. Fakat İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı protokol gereği, ilçemizde ve diğer ilçelerde üretilen tüm maskeler il merkezinde toplanıp tek elden dağıtımı yapılacak. Bizde bugünden itibaren ürettiğimiz maskeleri pazartesi, çarşamba ve cuma günü kurye ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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