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Maske ve eldivene özel atık kutusu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.05.2020 11:36 | Son Güncelleme

Simav Belediye Başkanlığı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesiyle ilgili genelgesi gereği, ilçenin muhtelif 75 noktasına atık maske ve eldiven kutusu yerleştirdi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yeni tip Korona virüs (Kovit-19) salgın hastalığı tehdidine karşı maske ve eldiven atıklarının doğru bir şekilde imha edilmesi gerektiğini belirtti.

Simav Belediye Başkanlığı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesiyle ilgili genelgesi gereği, ilçenin muhtelif 75 noktasına atık maske ve eldiven kutusu yerleştirdi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yeni tip Korona virüs (Kovit-19) salgın hastalığı tehdidine karşı maske ve eldiven atıklarının doğru bir şekilde imha edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Biçer, "Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kullanılmış maske ve eldivenlerin kontrollü olarak imhasının sağlanması amacıyla Kaymakamlık, Belediye, bankalar, marketler, otobüs durakları, ve merkez ana caddelerimizde toplam 75 noktaya atık maske ve eldiven kutuları yerleştirildi. Belediye ekiplerimiz tarafından belirli aralıklarla toplanan atık malzemeler kontrollü bir şekilde imha ediliyor” dedi.

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