MASKİ genel kurulu yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Kurulu, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

MASKİ Hizmet Binası konferans salonunda düzenlenen MASKİ Genel Kurul toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık etti.

Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca, 2019 yılı faaliyet raporu, bilanço ile kesin hesap ve denetçi raporu da görüşüldü. Öte yandan, MASKİ Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine yapılan seçim sonucunda; Murat Alabaş, Mustafa Umut Yalçın, Özlem Pelitoğlu, İbrahim Aydoğan, Mahmut Özbaysar, Hasan Demez ve Emin Kılıçaslan seçildi.



