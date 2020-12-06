MASKİ, su tasarrufu konusunda bir kez daha uyardı

İklim değişikliğine bağlı kuraklığın Manisa’yı etkisi altına aldığı şu günlerde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, su tasarruf konusuna dikkat çekerek yaptığı açıklamada, “Su kaynaklarımız sınırsız değil. Su tüketimine dikkat edilmezse önümüzdeki süreçte sıkıntılı günler bizleri bekliyor. Bireylerin bilinçli su tüketiminden tarımsal üretime ve sanayi kuruluşlarına kadar sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmeliyiz” dedi.

Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesinde 2006-2007 yılından bu güne kadar en az yağışın düştüğü ikinci bir dönem yaşadığımız şu günlerde Manisa da kuraklık ile karşı karşıya kaldı. Bilinçsiz ve aşırı su tüketimi nedeniyle Manisa’da hem yüzey sularının hem de yeraltı su kaynaklarının hızla tükendiğini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, su tasarrufu konusuna dikkat çekti.

“Su seviyesi 400 metrelere düştü”

Manisa’nın kente içme suyu sağlama anlamında baraj depolama tesisi bulunmadığını, genelde içme suyunu yer altı sularıyla elde ettiklerini vurgulayan Aslay, "Manisa’da yaklaşık 1,5 milyon kişiye içme suyu temin ediyoruz. 2 binin üzerinde sondajımız var. Sadece son 5 yılda 400’ün üzerinde yeni sondaj açtık. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yer altı suları daha derinlere iniyor. 15-20 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya bugün 350-400 metrelerde ulaşıyoruz”dedi.