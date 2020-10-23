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MASKİ taşkınların önüne geçiyor

MANİSA HABERLERİ  | 23.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta aşırı yağış sonucu Sarıgöl’de meydana gelen taşkın bölgesinde çalışmalara başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta aşırı yağış sonucu Sarıgöl’de meydana gelen taşkın bölgesinde çalışmalara başladı. Dere yataklarında oluşan taşkınların önüne geçilebilmesi ve vatandaşların olası afetlerden zarar görmemeleri adına MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri dere yataklarında hummalı çalışmalara başladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), ekipleri geçtiğimiz hafta Sarıgöl’de yaşanan aşırı yağış sonrası bazı bölgelerde meydana gelen su taşkınlarının temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmada taşkının yaşandığı bölgede vatandaşların taşkınlara karşı olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçiyor.

“MASKİ, elinden gelenin en iyisini yapıyor”
Siteler Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, “Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan ötürü Mahallemizden geçen derenin taşması bir kısım vatandaşlarımızı zor durumda bıraksa da MASKİ’ den Allah razı olsun. Taşkın anından itibaren MASKİ ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine yetişerek anında müdahale ettiler. MASKİ ekipleri şuanda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Mahalleli olarak rahat bir nefes aldık. MASKİ Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Serkan Mintaş ise, “Taşkın yaşanan deremizde çalışmalar gece geç saatlerden itibaren devam etmektedir. MASKİ ekipleri elinden gelenin en iyisini yapıyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk’a teşekkür ediyorum.” dedi.

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