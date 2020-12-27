MASKİ’den Turgutlu’ya 85 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bugüne kadar 85 milyon TL yatırım yaptı. Atıksu arıtma tesisinden altyapıya, üstyapıdan içme suyu yatırımlarına, dere temizlik ve ıslahlarına kadar ilçede birçok yatırıma hayat verildi. Başkan Ergün, çalışmalarında hız kesmediklerini belirterek, yeni dönemde de hizmetlerinin devam edeceği müjdesini Turgutlular ile paylaştı. Başkan Ergün, yeni projelerin de maliyetlerinin yaklaşık 65 milyon TL civarında olduğunu belirtti. Yaptığı yatırımlar ile Turgutlu’nun çehresini değiştiren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçenin büyümesinde ve gelişmesinde önemli dokunuşlara imza attı. İlçeye atıksu arıtma tesisi, modern altyapı ve üstyapı, içme suyu depolarının tadilatı ile yeni sondaj kuyularının açılması, dere ıslahları ve temizlik çalışmalarına kadar birçok hizmet kazandırıldı. Başkan Ergün, Turgutlu’ya bugüne kadar sadece MASKİ’nin hizmetleri noktasında 85 milyon TL yatırım yapıldığını söyledi. Başkan Ergün ayrıca, yeni projelere de yaklaşık 65 milyon TL yatırım yapılacağını paylaştı.

46 milyon TL’lik atıksu arıtma tesisi başarılı bir şekilde çalışıyor

Temiz bir çevre inşa ederek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak için çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, “46 milyon TL yatırım yaparak Turgutlu’muza modern bir atıksu arıtma tesisi kazandırdık. Tesisimiz sayesinde artık ilçemizin evsel nitelikli atıksuları doğaya arıtılarak sağlıklı bir şekilde salınıyor” dedi.

Sağlıklı bir çevre için yatırımlar hız kesmedi

Sağlıklı çevre için çalışmalarının katlanarak arttığını belirten Başkan Ergün, Albayrak Mahallesinde DSİ sulama kanalının olduğu noktada 2 milyon TL yatırım bedeliyle bin 800 metrelik ana kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyerek hattın bağlantısının Turgutlu AAT’ye yapıldığını ifade etti.

‘101 Mahalle’ Projesiyle 47 kilometre altyapı çalışması yapıldı

Kırsal mahallelerde mevcut altyapı sıkıntılarına son vermek adına göreve ilk başladıkları günden beri çalışmalarına ara vermediklerini belirten Başkan Ergün, “101 Mahalle Projesi ile ilçemizdeki 8 mahallenin altyapısını yeniledik. Mahallelerde toplamda 25 kilometre içme suyu hattı ve 22 buçuk kilometrelik de kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdik“ ifadelerini kullandı. Başkan Ergün ayrıca ilçedeki prestij caddelerinin 22 kilometrelik altyapılarının da sağlıklı hale getirildiğini belirtti.