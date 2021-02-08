MASKİ’nin Köprübaşı ilçesine yatırımları hız kesmiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmetlerine devam ederken Manisa’nın en küçük ilçesi olan Köprübaşı’nda da büyük yatırımlara hayat verdi. Köprübaşı’nda 12 milyon lira değerinde yatırım yapan MASKİ, ilçe merkezinde atıksu arıtma tesisi ve altyapı projesi de hazırladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Uzak yakın demeden Manisa’yı daha modern bir şehir haline getirmek için büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yaptığı yatırımlarla Manisa’yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hizmetlerin hız kesmediği ilçelerden biri de Köprübaşı oldu. Bugüne kadar MASKİ tarafından 12 milyon TL yatırım yapılan Köprübaşı ilçesinde altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarının tadilatından sondaj çalışmalarına, dere temizliklerinden ıslah çalışmalarına kadar birçok önemli projeye hayat verildi.

44 kilometre altyapı inşa edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle altyapı yatırımlarından taviz vermediklerini belirtti. Sağlıklı kentlerin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edileceğini hatırlatan Başkan Ergün, “101 mahalle projesi kapsamında ise Alanyolu, Kıranşeyh, Arpacı, Tokmaklı ve Yumuklar mahallelerinde alt ve üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. Borlu Mahallesi için hazırladığımız içme suyu projesi de İller Bankası’nda onay aşamasında. Kendi ekiplerimizle yaptığımız çalışmaları da hesaba kattığımızda 61 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yaptık. İhtiyaç olunan noktalarda da yağmur suyu hat çalışması yaparak, vatandaşlarımızın sorun yaşamalarının önüne geçtik” dedi.