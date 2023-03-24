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Mastaura Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazıların yeni kitabı yayımlandı

24.03.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ve Dr. Öğr. Üyesi Arzu Özver ile Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğr. Gör. Aytekin Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı ’Disiplinler Arası Çalışmalarla Mastaura’ adlı kitap yayımlandı.

Mastaura Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazıların yeni kitabı yayımlandı

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından yayımlanan kitaba, farklı üniversitelerden ve farklı bilim alanlarından pek çok uzman akademisyen katkıda bulundu. Kitapta; ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Üreten ve Doç. Dr. Bülent Çelik, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Doğanlı, Didim MYO Öğr. Gör. Eren Gönül tarafından yazılan makaleler yer aldı.

Son yılların önemli arkeolojik olaylarına konu olan Mastaura antik kentiyle ilgili titiz bir çalışmanın ürünü olan kitap; Mastaura ve çevresinin jeolojisinden etnoarkeolojisine, fauna ve florasından turizmine, tarihinden arkeometrik araştırmalarına kadar farklı alanlardaki pek çok konuyu ele alıyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz" dedi.

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