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MasterChef 5.ceket kimin oldu? 29 Aralık MasterChef All Star'da 5. ceketi kim giydi? Finale adım adım!

29.12.2023 22:43 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te beşincişef ceketi bu akşam yayınlanan bölümün sonunda bir yarışmacının olacak. Final haftasına girilen yarışmada Hasan, Eren ve Kıvanç beşinci ceketi giyebilmek için yarıştı. Survivor All Star'ın 1 Ocak 2024'te başlayacak olması nedeniyle MasterChef All star'da son haftaya girildi. İşte MasterChef'te beşinci ceketi giyen yarışmacı ile ilgili merak edilenler...

MasterChef All Star'da bir bir şef ceketleri giyiliyor. Son haftaya girilen yarışmada all star şampiyonu belli olacak. Tahsin, Barbaros Esra ve Sergen'inn ardından MasterChef'te 5. ceketi kim giydi merak edildi. Peki, MasterChef 5.ceket kimin oldu? 29 Aralık MasterChef All Star'da 5. ceketi kim giydi? Finale adım adım!

MASTERCHEF 5.CEKET KİMİN OLDU?

MasterChef All Star'ın beşinci beyaz ceket sahibi bu akşam belli olacak.

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29 ARALIK MASTERCHEF ALL STAR'DA 5. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef All Star'da ilk şef ceketini giyen isim Tahsin olmuştu. Tahsin'in ardından Barbaros ve sonrasında da Esra ve dün akşamki oyunun sonunda Sergen şef ceketi giyen isimler oldu.

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Bu akşam yayınlanan bölümün sonunda beşinci yarışmacı belli olacak. İsim netleştiğinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.


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