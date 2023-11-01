MasterChef Alican'ın hastalığı herkesi üzdü! Mehmet Şef hak verdi! "Ayda sekiz tane iğne veriyorlar"

MasterChef All Star'da kıran kırana mücadele devam ediyor. MasterChef'in önceki bölümlerinde rahatsızlanan Alican Sabunsoy, takım seçmeleri sırasında dinlenmeye çekilmiş ve Herediter anjioödem olduğunu söylemişti.

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Alican, kendi rahatsızlığı hakkında detayları açıkladı. Alican, "Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler vermeye başladılar bana.

Ayda 8 tane iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz" dedi. Alican'ın yarışma ile ilgili durumu hakkında açıklama yapılmadı.

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Herediter anjioödem, ürtiker (kurdeşen) olmaksızın, asimetrik deri altı veya mukoza altı ödem yani şişlik ataklarıyla karakterize kalıtsal bir hastalıktır.

Yüzde ve solunum yollarında şişme yanı sıra karın kramplarına neden olur. Özellikle eller, ayaklar baş, boyun, göz kapakları, dudaklar, dil ve genital organlarda görülür ve aynı zamanda sindirim sisteminde de meydana gelebilir.





