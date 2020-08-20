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Masterchef Esra kimdir? Masterchef Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Esra Tokelli’nin biyografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

TV 8’in fenomen yemek programı Masterchef Türkiye 2020’nin ana kadrosunda yer alan yarışmacılar merak ediliyor. Programda yapılan iki takım oyunun sonucunda bu haftanın eleme adayları belirledi. Eleme adayları arasında Esra Tokelli’de yer aldı. Eleme adaylığının ardından Esra Tokelli’nin hayatı araştırılmaya başlandı. İşte karşınızda Masterchef Esra ile ilgili bilgiler...

Masterchef Esra kimdir? Masterchef Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Esra Tokelli’nin biyografisi

Masterchef’in son bölümünde Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna kırmızı ve mavi takımlardan başlangıç-ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü yapmalarını istedi. Kıyasıya geçen takım yarışından kırmızı ekip galibiyetle ayrıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda başarılı performans gösteren Özgül eleme adayı olarak Eray’ı gösterdi. Mavi takımın arasında yapılan oylama sonucunda ise arkadaşlarından en çok oyu alan Masterchef Esra bir diğer eleme adayı olarak seçildi.
Kendi aralarında yapılacak eleme yemeğiyle yarışmaya veda eden isim seçileceği bölüm iple çekilirken Masterchef Esra hakkında araştırmalar çoğaldı. Yarışmanın izleyicileri “Masterchef Esra kim, Masterchef Esra nereli, Materchef Esra evli mi?” sorularına cevap bulmaya çalışıyorlar.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2020 programının iddialı isimleri arasında yer alan Esra Tokelli ile ilgili Masterchef Esra doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgilere dair araştırmalar çoğaltıldı. Yemekteyiz programıyla televizyon sektörüne küçük bir giriş yapan Masterchef Esra kaç yaşında sorusunun cevabı ise 41 olarak biliniyor. Yarışmada bulunan diğer isimlere göre oldukça tecrübeli olan Masterchef Esra aslen Balıkesirli. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı en büyük tutkusunun yemek yapmak olduğunu söylüyor.
esra tokelli
Mutfak konusunda herhangi bir eğitimi olmamasına rağmen ana kadro içerisinde yer almayı başaran Materchef Esra, ilk turda Osmanlı sary mutfağından Darüzziyafe köftesi ile jüri üyelerinden geçer not almayı başarmıştı. Üçlü düelloda ise Fransız tostu ile rakiplerine fark atmıştı.

MASTERCHEF ESRA ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ

esra tokelli
İlk gün Ayyüce kaptanlığındaki kırmızı takımın oyunu kaybetmesi üzerine Serhat ve Celal eleme potasına giren iki isim olarak çıkmıştı. İkinci takım oyununda Tanya kaptanlığındaki mavi takımın kaybetmesi ile dörtlü eleme potası tamamlandı ve Esra ile Eray seçildi. Takım arkadaşları arasında en çok ismi yazılan Masterchef Esra ise sonuca sitem etti. Masterchef Esra “Bu duruma çok şaşırdım. Ben ortadaydım ana yemeğe yardım ettim, birinci olan tabaktaydım ama günah keçisi ben seçildim ona da bir anlam veremedim. Herkesin kararına saygı duydum" dedi.

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