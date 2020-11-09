MasterChef Furkan elendi; Mehmet Şef itiraf etti! 'Ailemden bile tepki aldım'

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim gündeme bomba gibi düştü. Heyecan dolu gecede MasterChef'e veda eden isim Furkan oldu.

Furkan'ın elenmesi yarışmacıların bir kısmını üzerken Mehmet Şef'in Furkan'a söyledikleri ise çok konuşuldu.

'AİLEMDEN BİLE TEPKİ ALDIM'

Geçtiğimiz günlerde RTÜK Mehmet Şef'in Furkan'ı ağlattığı o anlara ceza vermişti. Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

Mehmet Şef o anlarla ilgili ilginç bir itirafta bulundu! Furkan elendikten sonra açıklama yapan Mehmet Şef "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım. Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün" ifadelerini kullandı.



