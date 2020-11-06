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RTÜK'ten Sadakatsiz ve MasterChef Türkiye'ye ceza! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

06.11.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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RTÜK'ten Sadakatsiz ve MasterChef Türkiye'ye ceza! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

RTÜK'ün gündeminde dikkat çeken yayınlar vardı. Üst Kurul, "Sadakatsiz", "Ramo" ve "Öğretmen" dizileri ile "MasterChef Türkiye" programlarını yayınlayan kanallara para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Sadakatsiz", "Ramo" ve "Öğretmen" dizileri ile "MasterChef Türkiye", "Gündem Özel", "Derin Futbol" programlarını yayınlayan kanallara para cezası kesti. RTÜK, Başkan Ebubekir Şahin başkanlığındaki haftalık olağan toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüştü.

Üst Kurul, evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan "Sadakatsiz" dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye, şiddet ve işkence görüntüleri içeren sahnelerinden dolayı "Ramo" dizisini izleyiciyle buluşturan Show TV ile öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği kanaatine varılan "Öğretmen" dizisini ekranlara taşıyan FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEKİ O OLAY GÖZDEN KAÇMADI

RTÜK, TV 8'in "MasterChef Türkiye" programını da masaya yatırdı. Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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"Derin Futbol" isimli spor programında küfür içerikli ifadeler de yayıncı Beyaz TV'ye ceza getirdi. Yayında dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verildiği uzman raporu ile tespit edilerek Beyaz TV'ye 6112 sayılı Kanun'un ihlali nedeniyle idari para cezası verildi.

Her hafta rutin olarak gündeme alınan vatandaşları kandıran yayınlara ilişkin raporlar neticesinde, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapılan Anadolu TV, Nehir, Süper TV ve Dolunay INT televizyonlarına ise ağır yaptırımlar uygulandı. (AA)

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