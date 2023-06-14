MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Onur Dursun hangi yıl yarıştı?

Onur Dursun MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer alabilmek için mücadele edecek yarışmacılardan biri. MasterChef 2019 sezonunda yarışan Onur Dursun bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Onur'un hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Onur Dursun evli mi? MasterChef Onur'un Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF ONUR DURSUN KİMDİR, NERELİ?

Onur Dursun 24 yaşında ve İzmirli'dir. MasterChef'te 2019 yılında yarışmış olan Dursun, İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalıştı. 2019 yılında yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getirmişti. Onur Dursun yarışmanın ardından bir yandan sağlık görevlisi olarak kariyerine devam ederken, diğer yandan yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Onur Dursun 2023 yılında Yemekteyiz programına da katılmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022

