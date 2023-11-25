MasterChef son eleme adayı kim oldu? 25 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan giderek artıyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere MasterChef'te yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da potaya giden son isim ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan oyunların sonunda belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Barbaros oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Dilara seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Hasan seçildi.

Haftanın 4. eleme adayı Alican seçildi.

Haftanın 5. eleme adayı Esra seçildi.







