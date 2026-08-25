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Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti: Görenler tanıyamadı

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde yaşamını sürdürmeyi tercih eden ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerde Erbil’in neşeli hali dikkat çekerken, aldığı kilolar da gözlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti: Görenler tanıyamadı
Sariye Nur Dönmez

Bir süredir gözlerden uzak olan Mehmet Ali Erbil, Eskişehir’de katıldığı özel bir gecede kameralara yakalandı. 69 yaşındaki ünlü şovmenin fiziksel değişimi ve aldığı kilolar sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından gündem oldu.

Özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı sık sık magazin gündeminde yer alan Erbil, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos 2025’te Sarıyer’de nikah masasına oturmuştu.

EVLİLİK 7 AY SÜRDÜ

Çiftin evliliği yedi ayın ardından sona erdi. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada Erbil ve Ceylan “ evlilik birliğinin temelden sarsılması’ gerekçesiyle tek celsede boşandı.

UZUN BİR ARADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

TV100'de yer verilen habere göre, Mehmet Ali Erbil bu kez Eskişehir’de düzenlenen “Sıra Gecesi” konseptli etkinlikte görüntülendi. Yakın dostu Yunus Bülbül’ün sahne aldığı geceye katılan Erbil’in gecenin ilerleyen dakikalarında arkadaşıyla birlikte sahneye çıkması sosyal medyada gündeme gelen detaylardan biri olarak öne çıktı.

Mehmet Ali Erbil in son hali dikkat çekti: Görenler tanıyamadı 1

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ekranlardan ve kalabalık organizasyonlardan uzak duran ünlü sanatçı görüntülere yansıyan neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil in son hali dikkat çekti: Görenler tanıyamadı 2

Görüntülerin ardından Mehmet Ali Erbil’in aldığı kilolara ilişkin de sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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