Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti: Görenler tanıyamadı

Bir süredir gözlerden uzak olan Mehmet Ali Erbil, Eskişehir’de katıldığı özel bir gecede kameralara yakalandı. 69 yaşındaki ünlü şovmenin fiziksel değişimi ve aldığı kilolar sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından gündem oldu.

Özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı sık sık magazin gündeminde yer alan Erbil, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos 2025’te Sarıyer’de nikah masasına oturmuştu.

EVLİLİK 7 AY SÜRDÜ

Çiftin evliliği yedi ayın ardından sona erdi. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada Erbil ve Ceylan “ evlilik birliğinin temelden sarsılması’ gerekçesiyle tek celsede boşandı.

UZUN BİR ARADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

TV100'de yer verilen habere göre, Mehmet Ali Erbil bu kez Eskişehir’de düzenlenen “Sıra Gecesi” konseptli etkinlikte görüntülendi. Yakın dostu Yunus Bülbül’ün sahne aldığı geceye katılan Erbil’in gecenin ilerleyen dakikalarında arkadaşıyla birlikte sahneye çıkması sosyal medyada gündeme gelen detaylardan biri olarak öne çıktı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ekranlardan ve kalabalık organizasyonlardan uzak duran ünlü sanatçı görüntülere yansıyan neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Görüntülerin ardından Mehmet Ali Erbil’in aldığı kilolara ilişkin de sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.