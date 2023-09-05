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MasterChef'te Dilara'nın tavrı Sergen'i çıldırttı! “Çırağım olursun benim! Havalara girme”

05.09.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star sezonunda bu hafta Mavi Takım kaptanı Sefa olurken, Kırmızı Takım kaptanı ise Dilara oldu. Dün akşam oynanan kaptanlık yarışının ardından haftanın takımları belli oldu. Kırmızı Takım’da yarışan Sergen’in kaptan Dilara’ya söylediği sözler fragmana damga vurdu.

Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı MasterChef’te yeni haftanın takımları dün akşam belirlendi. Mavi Takım kaptanı olan Sefa, Kırmızı Takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

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Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yeni bölüm fragmanında Kırmızı Takım’da yer alan Sergen’in Dilara ile olan diyaloğu dikkat çekti.

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"İŞİM KAPTANLIK BENİM, YARDIMCILIK DEĞİL"

“İşim kaptanlık benim, yardımcılık değil” diyen Dilara’ya Sergen’in yanıtı sert oldu. Sergen “Ne kaptanlığı? Sen çırağım olursun benim” dedi. Bu sözler karşısında Dilara adeta şoke oldu.

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"HAVALARA GİRME"

Konuşmanın devamında Sergen “Dilara sen kaptan olmadın. Buraya getirildin. Anladın mı? Havalara girme fazla” sözlerine yer verdi.

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