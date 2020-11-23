MasterChef'te kim elendi? Mehmet Şef'i ağlatan veda! İşte 22 Kasım MasterChef'ten elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye 2020'in 22 Kasım Pazar ekrana gelen 105. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Azerbaycan mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda son eleme adayı belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları arasından yapılacak eleme oyunu ile MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağı oldu. Kardeş ülke Azerbaycan'ın en sevilen beş yemeğini takımların yapması için verilen süre bir saat oldu. İki takım da çok kritik dokunulmazlığı kazanmak için yemekleri en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı ve şeflerin beğenisine sundu. Menüde dovga çorba, şah pilavı, gürze, sazan levengi ve şekerbura yer aldı.

Şefler, tadım yaptıktan hangi yemekte hangi takımın yaptığı yemek daha başarılı açıkladı. Buna göre kırmızı takım, beş yemekten üçünde daha başarılı olduğu için dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece, bu haftada ilk galibiyetini almış oldu.