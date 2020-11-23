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MasterChef'te kim elendi? Mehmet Şef'i ağlatan veda! İşte 22 Kasım MasterChef'ten elenen yarışmacı

23.11.2020 00:23 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kim elendi? Mehmet Şef'i ağlatan veda! İşte 22 Kasım MasterChef'ten elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 22 Kasım Pazar ekrana gelen 105. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlık oyununda tezgah başına geçti. Şeflerin kararıyla bir kişi dokunulmaz oldu. Oylamada ise eleme adayı belli oldu. Eleme oyunu sonunda ise şeflerin kararıyla bir kişi yarışmaya veda etti. Peki MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye 2020'in 22 Kasım Pazar ekrana gelen 105. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Azerbaycan mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda son eleme adayı belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları arasından yapılacak eleme oyunu ile MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağı oldu. Kardeş ülke Azerbaycan'ın en sevilen beş yemeğini takımların yapması için verilen süre bir saat oldu. İki takım da çok kritik dokunulmazlığı kazanmak için yemekleri en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı ve şeflerin beğenisine sundu. Menüde dovga çorba, şah pilavı, gürze, sazan levengi ve şekerbura yer aldı.

Şefler, tadım yaptıktan hangi yemekte hangi takımın yaptığı yemek daha başarılı açıkladı. Buna göre kırmızı takım, beş yemekten üçünde daha başarılı olduğu için dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece, bu haftada ilk galibiyetini almış oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu hafta ilk yenilgisini alan ve dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Yarışmacılara, ana ürün olarak yer elması verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları için 40 dakika süre verildi. Bir dakika düşünme süresi ve 3 dakikalık market alışverişi sonrasında yarışmacılar, en iyi yaratıcı yemeği yapmak için çalışmaya başladılar. Süre sonunda beş isimden şeflerin en çok beğendiği kişiler Barbaros, Emir ve Özgül oldu. Finale kalan bu üç isim arasından ise son sekize kalmayı başaran ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

  1. haftada oynanan iki dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı. Bunun sonunda kırmızı takım, oylama yapmak zorunda kaldı. İlk bireysel dokunulmazlığı Eray, ikinci bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı. Yapılan oylama sonucunda 1. eleme adayı Uğur, 2. eleme adayı Ayyüce oldu. Son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımda yapılan oylama sonucunda Sefa, son eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu haftanın eleme adayları olan Sefa, Ayyüce ve Uğur eleme turunda yarıştı. Yarışmacılar Somer Şef'in imza tabağı uskumru dolması yaparak yarıştı. Süre sonunda yemekleri tadan şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu kararlarını açıkladı. Eleme turunda en iyi yemeği yapan Sefa yarışmaya devam etti. Son ikiye ise Ayyüce ve Uğur kaldı. Şeflerin kararıyla bu hafta elenen isim ise Ayyüce oldu.

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MasterChef'ten elenen son isim olan Ayyüce gözyaşlarını tutamadı.

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