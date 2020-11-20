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Somer Sivrioğlu’ndan MasterChef’e son veda eden Esra Tokelli’ye mesaj! ‘Benim diyen şeften...’

20.11.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Somer Sivrioğlu’ndan MasterChef’e son veda eden Esra Tokelli’ye mesaj! ‘Benim diyen şeften...’

MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım Pazar ekrana gelen 100. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşanmıştı. Yarışmaya mavi takımın kaptanı Esra veda etti. Gözyaşları içinde yarışmadan ayrılan Esra için Somer Şef sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmaya Esra Tokelli veda etti. Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şef’in imza tabağı ruby oldu. 45 dakika boyunca eleme potasından kurtulmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan şeflerin tadımıyla en zayıf tabağı yapan Esra Tokelli oldu. Yarışmaya veda etmenin üzüntüsünü yaşayan Esra vedasının ardından sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Somer Şef de Instagram hesabından Esra ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak elenen yarışmacının yeteneğinden söz etti.

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‘YOLUN AÇIK OLSUN KUZUM’

somer sivrioğlu

Somer Sivrioğlu yarışmaya son veda eden Esra’yla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şef gönderisine, “Belki hayatın bize yolladığı sürprizler ve zorluklar yüzünden bu mesleğe zamanında girememiş olabilir ama duruşuyla, lezzetiyle, çalışma azmiyle ve üretkenliğiyle benim diyen şeften daha şeftir. Esra Tokelli yolun açık olsun kuzum” notunu ekledi.

‘GERÇEK BİR AİLENİN...’

esra tokelli

MasterChef’in gerçek bir aile ortamının içinde olduğunu ifade eden Esra, jüri üyeleriyle çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Esra gönderisine, “Acun Medya altında gerçek bir ailenin, harika bir ekibin olduğunu bana en güzel şekilde hissettirdikleri için çok ama çok teşekkür ederim” sözlerini ekledi.

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