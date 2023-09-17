MasterChef'te Mehmet Şef sordu! O yarışmacının cevabı olay oldu: 'İşte aradığımız cevap'

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Bir yarışmacının daha veda edeceği yarışmada heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eleme heyecanının yaşandığı gecede MasterChef All Star'a en son katılan yarışmacı Kerem, 'Tek derdi yemek olanlar gelsin' cevabıyla olay oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlunun jüri olduğu MasterChef All Star'da birincilerin gelmesi heyecanla beklenirken bir veda daha yaşanacak.

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta Suna veda etmişti. Bu hafta Sefa, Sergen, Ayaz, Barbaros, Eda, Dilara ve Gamze eleme adayı seçildi.

CEVABIYLA ŞAŞIRTTI

Yarışmacılarla sohbet eden Mehmet Şef herkese 'Kim gelsin?' diye sordu.

Tek tek cevap veren yarışmacılar arasından Kerem'in cevabı herkesi şaşırttı.

Aşağıda Sefa, Sergen, Ayaz, Barbaros, Eda, Dilara ve Gamze yarışıyor olmasına rağmen 'Tek derdi yemek olanlar gelsin' dedi ve 'Sefa gelsin, Ayaz gelsin, Barbaros gelsin, Gamze gelsin, Eda gelsin' diyerek ekledi.

Dilara ve Sergen'i saymayan MasterChef Kerem'e sosyal medyada destek yağdı.

Kullanıcılar 'Kral gereğini yaptı', 'İşte aradığımız cevap', 'Kerem acımıyor', 'İşte gerçek bir MasterChef' gibi yorumlar geldi.

Gecenin sonunda elenen yarışmacı belli olacak ve o isim MasterChef All Star'a veda eden son isim olacak.





