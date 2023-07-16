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  4. MasterChef'te ortam bir anda gerildi! "Sinirden konuşamıyorum" deyip hüngür hüngür ağladı

MasterChef'te ortam bir anda gerildi! "Sinirden konuşamıyorum" deyip hüngür hüngür ağladı

16.07.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Güzide, Dilara, Eda, Sefa, Batuhan, Tanya, Büşra ve Çağatay'ın eleme adayı olmamak için hünerlerini sergilediği yarışmada ortam bir anda gerildi. Karidesi temizlerken yaptığı hatayı fark eden MasterChef yarışmacısı Dilara, "Sinirden konuşamıyorum" deyip ağladı.

MasterChef yarışmacıları haftanın son eleme adayı olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef All Star'a Bedri Usta konuk oldu. Adana güvecini başarılı bir şekilde yapan Burcu, Esra, Suna, Ayaz ve Tahsin ikinci haftaya kalmayı garantiledi. İkinci etaba ise, Dilara'nın gözyaşları damga vurdu.

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ÖNCE KENDİNİ SAVUNDU, SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tahsin'in "Karideste bir şey mi var?" sorusu üzerine Dilara, "Ucunda hafif siyahlık gözüküyor. O isten olabilir. Ne bileyim! Bak sinirden konuşamıyorum. Haşhaşın kendisinden olabilir. Ben temizledim karidesleri. Olsa zaten bağırsağı olur. Ben bunu yapmayacaktım zaten anladın mı? Bu değildi yani." ifadelerini kullandı.

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GENÇ YARIŞMACIYI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

"Nasıl gerilmeyeceksin, nasıl sinirlenmeyeceksin, nasıl moralin bozulamayacak?" diyerek kendine yüklenen Dilara'yı Güzide sakinleştirmeye çalıştı.

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Dilara bütün hafta tabakların geçti. Biliyorum senin için en kötüsü ama sen zaten ne kadar iyi olduğunu gösteriyorsun.

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MASTERCHEF'TE GÖZYAŞLARI!

Sinirleri bozulan Dilara şeflerin önünde ağladı. Genç yarışmacıyı arkadaşları teselli etti.

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Öte yandan kuşkonmaz ile yaratıcılık oyunu sonrası en başarısız tabağı çıkaran Güzide, MasterChef All Star'ın son eleme adayı oldu.

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