MasterChef'ten elenen Beyza'dan ilk paylaşım! Beğeni yağdı

MasterChef Türkiye'nin iddialı isimlerinden Beyza, 30 Aralık tarihli eleme gecesinde büyük bir mücadele verdi. Son dört finalist arasında yer almak için mutfakta ter döken Beyza, rakibi Kerem’e karşı sadece 1 puan farkla kaybederek yarışmaya veda etti. Kerem, bu galibiyetle MasterChef'te finale kalan 4. isim oldu.

Somer Şef, Beyza’nın elenmesinin ardından "Mucize senin göbek adın. Beyza, bizim için güçlü kadın figürünün önemli örneklerinden biri. Aldığın kararlarla pek çok insana ilham verdin ve örnek oldun. Gönüllerimizin şampiyonu oldun" dedi.

Beyza elendikten sonra sosyal medyada da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Beyza Huri Aydın "Ve sonuna geldik muhteşem bir yolculuğun, güldük, ağladık ama hep dik durduk sizlerin desteğiyle, her şey için teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Beyza'nın güçlü duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen gösterdiği azmi, izleyicilerden büyük övgü aldı.

Beyza'nın paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.