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  4. MasterChef'ten elenen Deniz katıldığı programda başını örtüp Ayşe'nin taklidini yaptı! "Terbiyesiz"

MasterChef'ten elenen Deniz katıldığı programda başını örtüp Ayşe'nin taklidini yaptı! "Terbiyesiz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.09.2024 11:51
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MasterChef yarışmasında ilk haftalarda tavırlarıyla tepki çeken Deniz kısa sürede elenmişti. Seyircinin sıklıkla eleştirdiği Deniz katıldığı yayında Ayşe'yi hedef aldı. Başına örtü takıp Ayşe ile dalga gelen Deniz Yılmaz sosyal medyada tepki çekti.

MYNET-Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan MasterChef’in elenen isimlerinden Deniz Yılmaz açıklamalarıyla dikkat çekti. Yarışmadaki tavırlarıyla sıklıkla tepki çeken Deniz yine olay anlara imza attı.

"Türk halkı ezilen ve acındıran kişiyi çok sever, bu yüzden Ayşe ön planda duruyor," diyen Deniz Yılmaz "Yarışmadan sonra izlerken kimin ne olduğunu çok daha iyi anladım. Kim kameraya oynuyor, kim yalancı, hepsi çok belli oluyor. Ayşe insanlara doğal gibi geliyor ama tamamen kameralara oynuyor. Ayşe’de karakter yok, normal hayatta asla görüşmeyeceğim birisi" dedi.

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Deniz Yılmaz daha da ileri giderek başörtüsü takarak bir de Ayşe'yi taklit etti. Deniz Ayşe ile dalga geçerek sunucuyu da şaşırttı.

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Pınar Kerimoğlu "Ya var ya sen nasıl bir kadınsın ya Ayşe'nin bu tavrı hep böyle mi" diyerek şoke oldu. Deniz ise "Evet evet hep yazık ona" yanıtını verdi.

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Deniz'in bu tavrı sosyal medyada tepki çekti. Seyirciler "Terbiyesiz kelimesi bu kızı ifade etmekte yetersiz kalır", "Sen Ayşe'ye kurban ol be", "Bu ne ayıp", "Çok büyük terbiyesizlik" yorumlarında bulundu.

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"AYŞE'Yİ ÇOK UYARDIM"

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Deniz daha sonra konuşmasında ise, "Ben aslında Ayşe’yi çok seviyordum, onun yarışmada ileri gitmesini, yukarı gelmesini çok istedim ve çok destekledim ama ben hayatta yalan ve inkâra tahammül edemiyorum. Ayşe’yi çok uyardım, bu da yayınlandı ve Ayşe özür diledi ama hatalar yapmaya devam etti. Türk halkı ezilen ve acındıran kişiyi çok sever, bu yüzden Ayşe ön planda duruyor" dedi.

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Masterchef
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