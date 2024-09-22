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Şükrü Özyıldız'ın sevgisi Sibil Çetinkaya Sima Tarkan'ın düğününde! Dekolte dolu elbisesiyle pozları mest etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.09.2024 09:00
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Sima Tarkan ve Mark Başoğlu İtalya'da evlendi. Düğüne ünlü isimler akın ederken Şükrü Özyıldız'ın sevgisi Sibil Çetinkaya'nın elbisesi sosyal medyayı salladı. Güzel fenomen dekolte detaylarıyla dolu sade elbisesiyle mest etti.

Şükrü Özyıldız'ın sevgisi Sibil Çetinkaya Sima Tarkan'ın düğününde! Dekolte dolu elbisesiyle pozları mest etti

3 yıldır birlikte olan Sima Tarkan ve Mark Başoğlu evlerinde kıydıkları nikahtan günler sonra düğün yaptı.

Büyük düğün için sosyeteyi Venedik'te ağırlayan çiftin düğün eğlencesi İtalya oldu. Vakko imzalı gelinliği ile misafirlerin karşısına çıkan Sima Tarkan, iş insanı Mark Başoğlu ile mutluluğa İtalya'da da evet dedi.

Düğüne sosyeteden pek çok isim katılırken fenomenler ve oyuncular da oradaydı.

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Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun mutlu gününe Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Rachel Araz Kirespi, Sami Kirespi, Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu, Mert Ayaydın, Fethi Kamışlı, Metehan Özyer gibi birçok cemiyetin ünlü siması şahitlik etti.

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Gecede Şükrü Özyıldız'ın sevgisi Sibil Çetinkaya vardı. Sima Tarkan'ın yakın arkadaşlarından olan Sibil Çetinkaya dekolteli elbisesiyle pozlar verdi.

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Sibil Çetinkaya'nın iddialı tarzına "Oha bombasın", "Çok iyi", "Yine ortalık alev aldı bak" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şükrü Özyıldız sibil çetinkaya
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