MasterChef Türkiye'de kağıt havlu krizi! Mehmet Şef ceza verdi! MasterChef 13. son bölümde kaptan kim oldu?

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 13. yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti. En iyi mantıyı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isimler belli oldu.
KAPTAN KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin 15 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümünde; yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti. En iyi mantıyı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isim belirlendi. Cemre,Eda ve Suna en iyi 3 tabağı çıkarmayı başardI. Yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isim Cemre oldu.
MEHMET ŞEF'İ YİNE KIZDIRDILAR!
MasterChef Türkiye 13. bölümde takımlar ödül oyununda mücadele etti. Kırmızı takımda yer alan Müge arkadaşına yardım etmek isterken yaptığı hatayla Mehmet Şef'i kızdırdı. Mehmet Yalçınkaya, yere dökülen pisliği kağıt havlularla silen Müge'ye 5 dakika oyun dışı kalma cezası verdi.
MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU
MasterChef'te seçmeler sonucunda mavi takım, Cemre, Suna, Güzide, Murat, Yasin, Açelya ve Mustafa'dan oluştu. Kırmızı takımda ise Batuhan, Rıfat, Ekin, Eda, Müge ve Orhan yer aldı.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 13. bölümde takımlar ödül oyununda mücadele etti. Zorlu vegan menüsünü başarılı bir şekilde sunarak ödül oyununu kazanan takımı Somer Şef açıkladı. MasterChef ödül oyununda kazanan mavi takım oldu. Ödül ise Somer Şef'ten masterclass eğitimi olarak açıklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum