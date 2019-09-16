MasterChef Türkiye'de kağıt havlu krizi! Mehmet Şef ceza verdi! MasterChef 13. son bölümde kaptan kim oldu?

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 13. yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti. En iyi mantıyı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isimler belli oldu.

KAPTAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 15 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümünde; yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti. En iyi mantıyı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isim belirlendi. Cemre,Eda ve Suna en iyi 3 tabağı çıkarmayı başardI. Yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isim Cemre oldu.

MEHMET ŞEF'İ YİNE KIZDIRDILAR!

MasterChef Türkiye 13. bölümde takımlar ödül oyununda mücadele etti. Kırmızı takımda yer alan Müge arkadaşına yardım etmek isterken yaptığı hatayla Mehmet Şef'i kızdırdı. Mehmet Yalçınkaya, yere dökülen pisliği kağıt havlularla silen Müge'ye 5 dakika oyun dışı kalma cezası verdi.