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MasterChef Uğur'a destek yağdı! 'Çok zor günler geçirdim'

30.11.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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MasterChef Uğur'a destek yağdı! 'Çok zor günler geçirdim'

MasterChef Uğur eski paylaşımları sebebiyle diskalifiye edildi. Uğur Yılmaz Deniz'in ekranda ağlamasına dair TV8'e tepki yağdı. MasterChef Uğur ise kendisine gelen destek için teşekkür etti.

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde sosyal medyada geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edildiği açıklanan Uğur ile ilgili karar stüdyoda duyuruldu. Somer Şef, Uğur'un sosyal medyada yer alan paylaşımlarından dolayı verdikleri kararla yarışmadan diskalifiye edildiğini söyledi.

Karar karşısında Uğur Yılmaz Deniz ağlamaya başladı. O anların uzun süre yayınlanması sosyal medyada tepki çekti.

Ekran Alıntısı

MasterChef Uğur dün aldığı destekten sonra bugün yeni bir açıklama yaptı.

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine Güzide Mertcan tepki gösterdiMasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine Güzide Mertcan tepki gösterdi

Kısa süre önce Acun Ilıcalı'yı takipten çıkaran Uğur Deniz açıklamasından ise Ilıcalı'ya teşekkür etti. MasterChef Uğur açıklamasında "Çok zor günler geçirdim" dedi.


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