MasterChef Uğur'a destek yağdı! 'Çok zor günler geçirdim'

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde sosyal medyada geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edildiği açıklanan Uğur ile ilgili karar stüdyoda duyuruldu. Somer Şef, Uğur'un sosyal medyada yer alan paylaşımlarından dolayı verdikleri kararla yarışmadan diskalifiye edildiğini söyledi.

Karar karşısında Uğur Yılmaz Deniz ağlamaya başladı. O anların uzun süre yayınlanması sosyal medyada tepki çekti.

MasterChef Uğur dün aldığı destekten sonra bugün yeni bir açıklama yaptı.

Kısa süre önce Acun Ilıcalı'yı takipten çıkaran Uğur Deniz açıklamasından ise Ilıcalı'ya teşekkür etti. MasterChef Uğur açıklamasında "Çok zor günler geçirdim" dedi.



