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  4. MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine Güzide Mertcan tepki gösterdi

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine Güzide Mertcan tepki gösterdi

30.11.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine Güzide Mertcan tepki gösterdi

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Güzide Mertcan, yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in dakikalarca gözyaşı döktüğü anların yayınlanmasına tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve villasıyla o dönem gündeme gelen Güzide Mertcan, yıllar önce yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında fikirlerini sosyal medyadan paylaştı.

"YARIŞMACILARIN HESAPLARI ÖNCEDEN DENETLENMELİ"

Geçtiğimiz hafta diskalifiye olduğu duyurulan Uğur'un diskalifiye olduğu için gözyaşı döktü anlar dün akşam yayınlandı. Masterchef'te Uğur'un ağladığı anların dakikalarca gösterilmesine tepki gösteren Mertcan, Instagram'da yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

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"Bu gece hakkında bir şeyler söylemeye mecbur hissediyorum. Öncellikle bu arkadaş ettiği küfürler yüzünden yarışamıyorsa sosyal medyalar önceden denetlenmeli çok zor değil en fazla kaç yarışmacı var. Ona göre yarışmacı seçimleri yapılmalı. Tamam bu güne kadar bu tarz bir durum yaşanmadı diskalifiye kararı verildi. TV karşısında bu sahnelerin gösterilme sebebi ne?

MasterChef Uğur diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğulan MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'den veda açıklaması: Çok utanıyorumMasterChef Uğur diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğulan MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'den veda açıklaması: Çok utanıyorum

İzleyen herkes 'ya yazık gençken yapmış cezası bu olmamalıydı' dedi mi? Dedi... Çocuğun haline üzüldük mü üzüldük. Bakıyorum saniyeler içinde görülmemiş bir hızla takipçisi artıyor. Ee o zaman şu an yaşanan ne? Yapılan bir hatadan dolayı bir genci ağlatmak, ardından o hatayı yapan gençten kahraman çıkartmak. Hayatımda daha garip dakikalar yaşamadım."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Acun medya saçmalamaya devam ediyor
ÇIKARMAMIZ GEREKEN TEK SONUÇ :''REKLAM''
neden yayınlanmasın ,o ağlıcak reyting fırlıyacak

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