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Masumiyet'in Ela'sının hayat hikayesi yürek yaktı! 9 yaşındayken en büyük acıyı yaşamış

FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela isimli şiddet mağduru genç kadını canlandıran İlayda Alişan, Hürriyet'e verdiği röportajda hayatının bilinmeyenlerini anlattı. Henüz 9 yaşındayken yaşadığı büyük acıdan bahseden İlayda Alişan, anlattıklarıyla sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

İLAYDA ALİŞAN'DAN HAYRANLARINI ÜZEN AÇIKLAMALAR!

Her Çarşamba FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ ve Serkay Tütüncü gibi isimlerle başrolü paylaşan İlayda Alişan, Hürriyet'e vermiş olduğu röportajda oyunculuk serüveni, hayatının kırılması noktasını ve aşka olan bakışını anlattı.

"YARIM AMA MUTLU BİR AİLEDE BÜYÜDÜK" Masumiyet dizisinin Ela'sı sevilen oyuncu İlayda Alişan, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusunu "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük." şeklinde yanıtladı.

"ANNEMİ 9 YAŞIMDAYKEN KAYBETTİK" "Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" diyen genç oyuncu sevenlerini duygulandırdı.

"LİSEDEYKEN DİZİ TEKLİFİ GELDİ" Oyunculuk kariyerinin babasının bir arkadaşının kimseye haber vermeden kendisini ajansa kaydettirmesiyle başladığını anlatan başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babamın arkadaşının ajansı vardı. Orada benim fotoğraflarımı çekiyorlar ama yıllarca herhangi bir işin içinde bulunmuyorum... Yıllar sonra, ben lisedeyken bir dizi teklifi geldi. Görüşmeye gittim, deneme çekimine girdim ve işe seçildim. Oyunculuk serüvenim de işte böyle başladı."

"OYUNCULUKLA İLGİLİ HAYALLERİM YOKTU" "Çocukluğumda oyunculukla ilgili hayallerim yoktu. Lise çağlarındaysa sanatla ilgilenir oldum. Okuldan kaçar, tiyatroya, sinemaya giderdim. İlk dizimi çekmeye başladığımda içimde bana kendimi buraya ait olduğumu hissettiren bir ateş vardı. Hala var. Hep de olsun..."