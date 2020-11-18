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Masumlar Apartmanı 10. son bölümde şaşırtan final sahnesi! Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin eski sevgilisi Naci ortaya çıktı!

18.11.2020 01:44 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 10. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın son bölüm final sahnesinde, Safiye'nin lise yıllarında öldüğünü sandığı eski sevgilisi Naci ortaya çıktı. Neriman'ın karşı apartmana taşınan öğretmeni Naci, Safiye'nin unutamadığı aşkı çıktı. Naci'yi yıllar sonra gören Safiye büyük şaşkınlık yaşadı. Masumlar Apartmanı son bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 10. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, Safiye'nin lise aşkı Naci ortaya çıktı. Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, hayatının şokunu yaşadı. Safiye bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.


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