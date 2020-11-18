Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alper Saldıran Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı 10. son bölümüyle ekrana geldi. Dizide İnci'nin eski sevgilisi olan Uygar karakteri son bölümde yer almadı.

Uygar karakterini canlandıran Alper Saldıran'ın geçen hafta yayınlanan 9. bölümle birlikte diziden ayrıldığı iddia edildi. Karakteri dizide yurt dışına gitmiş gibi gösterilen oyuncunun adı da son bölümdeki jenerikte de yer almadı.

Masumlar Apartmanı'da kendisinden ayrılan sevgilisi İnci'nin peşini uzun süre bırakmayan Uygar, son olarak ise Han tarafından tehdit edilmişti.

Han, kaçırdığı Uygar'ı İnci'nin çevresinde olmaması için sert bir şekilde uyarmıştı.

