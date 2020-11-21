Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tansel Öngel kadroya katıldı! Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve eski sevgilisi Naci karşı karşıya geliyor

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker.

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alper Saldıran Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Safiye'nin eski aşkının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Safiye'nin fotoğrafını paylaşan Ezgi Mola, "Ahh kavaklar ah kavaklar, bedenim üşür yüreğim sızlar ! Beni hoyrat bir makasla ahhh eski bir fotoğraftan oydular... " notunu yazdı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 11. yeni bölümüyle 24 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde kadroya Naci rolüyle Tansel Öngel de katılıyor. Masumlar Apartmanı'nın 11. yeni bölüm fragmanında, kardeşi Neriman'ın öğretmeni olan kişinin eski aşkı Naci olduğunu gören Safiye büyük değişim yaşayacak.

Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır.

Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır.

Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar.

Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır.

Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.



