Masumlar Apartmanı 23. son bölümde çöp ev gerçeği ortaya mı çıktı? Han'ın gizli arabasını bulan İnci'yi şoke eden görüntü

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 23 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 23. bölümüne Han'ı çöplükte eski kıyafetleriyle kadın giysileri atarken gören Esra şaşkına döndü. Han'ın yalanına inanmayan Esra onu takip etti. Eski anılarından ve Ceylan'dan kurtulmak isteyen Han, vitrin mankenini ve Ceylan'ın künyesini yakarken, Esra onu kameraya kaydetti.

İNCİ, HAN'IN BÜYÜK SIRRINI ÖĞRENDİ!

Esra daha sonra ise bu görüntüleri İnci'ye gösterdi.



İnci ise Han'ın eşyalarını karıştırırken bir kutu içinde araba anahtarı ve otopark fişi buldu. Otoparka giden İnci, eski model bir aracın bagajında kadın peruğu ve silah bulunca büyük şok yaşadı.

ÇÖP EV GERÇEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Aynı sıralarda ise Safiye'yle kavga eden Esra, çöp evi koktuğu gerekçesiyle belediyeye şikayet etti.

Apartmana gelen belediye yetkilileri daireyi görmek isteyince kapıyı Han açtı. İnci ve Safiye büyük korku yaşarken, çöp evin kapısı açıldığında ise herkes şaşkına döndü.