Masumlar Apartmanı 23. son bölümde çöp ev gerçeği ortaya mı çıktı? Han'ın gizli arabasını bulan İnci'yi şoke eden görüntü

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 23 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 23. bölümüne Han'ı çöplükte eski kıyafetleriyle kadın giysileri atarken gören Esra şaşkına döndü. Han'ın yalanına inanmayan Esra onu takip etti. Eski anılarından ve Ceylan'dan kurtulmak isteyen Han, vitrin mankenini ve Ceylan'ın künyesini yakarken, Esra onu kameraya kaydetti.
Esra daha sonra ise bu görüntüleri İnci'ye gösterdi.
İnci ise Han'ın eşyalarını karıştırırken bir kutu içinde araba anahtarı ve otopark fişi buldu. Otoparka giden İnci, eski model bir aracın bagajında kadın peruğu ve silah bulunca büyük şok yaşadı.
Aynı sıralarda ise Safiye'yle kavga eden Esra, çöp evi koktuğu gerekçesiyle belediyeye şikayet etti.
Apartmana gelen belediye yetkilileri daireyi görmek isteyince kapıyı Han açtı. İnci ve Safiye büyük korku yaşarken, çöp evin kapısı açıldığında ise herkes şaşkına döndü.
Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben ve Esat arasında ise ilginç anlar yaşandı. Hikmet’in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat’ı çok zor bir durumda bıraktı.
Gülben'in kapısını çalan Esat'ın kızını isteyeceğini düşünen alzhemier hastası Hikmet'in zoruyla Esat beklenmedik bir durumun içine düştü. Esat, Gülben'i babası Hikmet'ten istemek zorunda kaldı. Ancak bir süre sonra Hikmet'in hafızası yeniden gelince ikilinin kısa süre süren isteme provası da bitti.
Masumlar Apartmanı son bölümde Naci ise Safiye’ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırladı. Safiye ilk defa evinin çevresinin dışına çıktı ve Naci'yle birlikte sokaklarda yürüdü.
Naci yıllar önce gittikleri sinema salonu kapattırarak sadece ikisine özel olarak salonu hazırlattı. Naci ve Safiye yıllar sonra yeniden birlikte sinemada film izleme keyfi yaşadı.
Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Naci'nin hastalığı atak yapınca ikili zor anlar yaşadı.
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