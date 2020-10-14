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Masumlar Apartmanı 5. bölümde İnci, Han'ın diğer yüzünü gördü! Babasını boğmaya kalktı! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

14.10.2020 01:46 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 5. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, İnci ve Han'ın sürpriz evliliği sonrasında işler İnci'nin istediği gibi gitmedi. Han'ın babasının boğazının sarıldığı anları gören İnci büyük şok yaşadı. Final sahnesinde ise Safiye ve Gülben, Han'ın evlendiğini öğrenince adeta yıkıldı. Masumlar Apartmanı dizisi sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 13 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 5. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han ve İnci ailelerinin baskılarından kaçmak için sürpriz bir evlilik yaptı. Han ve İnci evlendikleri açıklamayı isterken beklenmeyen olaylar nedeniyle bundan vazgeçtiler.

HAN, İNCİ'NİN BABASINI BOĞMAYA KALKTI!

Han'ın babasının alzheimer hastalığının belirtileri arttı. Han ve İnci ailelerine yalan söyleyerek bir günlük balayına gitti. Ancak, Gülben ve Safiye babalarının kaybolduğunu söyleyince balayı keyifleri erken bitti. Diğer yandan ise İnci, yıllardır görmediği ve annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu babasıyla yüzleşme yaşadı. Babasıyla tartışan İnci'nin bağırmalarını duyan Han ise, İnci'nin babasını boğmaya kalktı. İnci ve kardeşi Han'ın elinden babalarını zor kurtardı. Evlendiği kişinin bu yüzünü ilk defa gören İnci ise büyük şok yaşadı. Diğer yandan ise Han, İnci'nin eski sevgilisiyle çalıştığı radyoya dönmemesi için bir sürpriz yaptı. Ancak Han'ın, şirket sponsorluğu sağlayarak kendisine başka radyoda iş ayarladığını öğrenen İnci adeta çılgına döndü. Finalde ise Safiye Han'ın İnci ile evlendiğini öğrenince adeta yıkıldı.

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MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı dizisi ekrana geldiği Salı akşamı sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Twitter'da TT listesinde 1 numara olan Masumlar Apartmanı'nda Han ve İnci'nin evliliğinden sonra yaşananlar, Safiye ve Gülben'in sahneleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı. İşte Twitter'da dizi hakkındaki paylaşımlardan bazıları.

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