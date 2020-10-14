Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben ve Safiye'nin su krizi! "1600 TL'lik su faturası normal değil"

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinin 20 Ekim Salı ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ön izleme yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde evde suların kesilmesiyle Gülben ve Safiye ne yapacaklarını bilemiyor. Eve gelen 1600 TL'lik su faturası ise herkesi şaşırtıyor. Eve gelen görevli ise su sayacında bozukluk olduğunu sanarak "Tek dairede bu kadar metreküp su harcamanız imkansız. Sizin

bu suyu harcayabilmeniz için burada hamam işletiyor olmanız lazım. 1600 TL su faturası hiç normal değil" sözleri Safiye'yi kızdırıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır. Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır.



Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar.



Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

