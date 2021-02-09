Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu?

Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın MS hastalığı nedeniyle diziye veda edeceği öne sürüldü.

tv100'ün haberine göre, TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı olay örgüsü kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah'ın yaşadığı sağlık sorunu ise, sosyal medyada merak konusu oldu.



İnci karakteriyle diziye damga vuran Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını açıklamıştı.

Abdullah'ın hayranlarını üzen bu açıklama sonrası ise, Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası, kafaları karıştırdı.

Farah Zeynep Abdullah, MS rahatsızlığına ilişkin "Hastalık işte geliyor" ifadelerini kullanmıştı.



