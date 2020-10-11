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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Hatay tepkisi! ' Bir bitmediniz ulan adiler...'

11.10.2020 09:00 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Hatay tepkisi! ' Bir bitmediniz ulan adiler...'

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola Hatay'daki yangınlarla ilgili tepki gösterdi. Mola Hatay'da yangın görüntülerinden sonra "Bir bitmediniz ulan adiler" diyerek tepkisini gösterdi.

Hatay ve Kahramanmaraş’ta yüzlerce kişiyi evsiz bırakan, tarım arazilerini kül eden, yaban hayatını bitiren eşzamanlı 25 yangınlar herkesin yüreğini dağladı.

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Korkunç görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından son günlerde Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkat çeken Ezgi Mola da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Ezgi Mola açıklamasında "Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bir bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar ! #hatayyaniyor" dedi.

Mola'nın bu paylaşımına ise beğeni yağdı.

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