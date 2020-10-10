Hatay'dan korkunç görüntüler! Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı

Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde çıkan orman yangınında yanan yerler bu sabah yeniden alevlendi.

EVLERE SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Petek Mahallesinde bulunan bir siteye ulaştı. Alevler nedeniyle bir dairede tüp patlarken, bir bina da alevlere maruz kaldı. Bir otomobilinde kül olduğu yangında ekipler yerleşim yerlerini korumak için teyakkuza geçti.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Fatih Mahallesi'nde ise bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

Yangının karayoluna tekrar yaklaşması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu trafiğe kapatıldı.

(DHA/İHA)



