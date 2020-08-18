MAÜ’den İnanç ve Kültür Turizmi İhtisas Üniversitesi yolunda bir adım daha

Mardin Artuklu Üniversitesi, ‘İnanç ve Kültür Turizmi İhtisas Üniversitesi’ olma kapsamında hayata geçirdiği projelerini, turizm alanında yer alan lisan eğitimlerinin yanında Türkiye’de ilk kez bünyesinde açtığı yüksek lisans programları ve turizm alanında bölgedeki ilk ve tek turizm doktora programı ile taçlandırıyor.

Son bir yıl içerisinde turizm alanında yenilikçi girişimler yapan Mardin Artuklu Üniversitesinin, gastronomi ve mutfak sanatları çalışmaları ile Mardin mutfağını tüm dünyaya tanıtmasının ardından, şimdi de Türkiye’de ilk kez İnanç Turizmi Rehberliği Yüksek Lisans ve Turizm İşletmeciliği Doktora Programını bünyesinde açarak adından söz ettirmeye kararlı olduğu gösterdi. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin turizm fakültesi bünyesinde bulunan programlar ile turizm işletmeciliği, gastronomi ve turizm rehberliği alanlarında nitelikli uzman sektör çalışanlarının yetiştiğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar; “Bölgenin kadim şehri olan Mardin’in modern turizm uygulamaları ile şahlanacağına inanıyorum. Mardin turizminde kültür ve inanç bakımından üst düzey bir çizgi yakaladık. Turizm fakültesi bünyesinde bulunan lisans programların yanında lisansüstü programlarda da gelişme sağladık. İnanç Turizmi Rehberliği, Turizm ve Kültürel Miras,Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Sağlık Turizmi alanında tezli ve tezsiz programları ile Türkiye’de turizm alanında en fazla lisansüstü programlara sahip üniversiteyiz. Geçtiğimiz hafta YÖK Yürütme Kurulu, Turizm İşletmeciliği Doktora programımızın açılmasını da uygun gördü. Böylelikle, Mersin-Erzurum hattında ilk ve tek turizm doktora programını, Mardin’e ve bölgemize kazandırmış olduk. Enerjik, etkin, dinamik kadromuz ile Mardin’in ve bölgenin turizm sektörüne akademik bir yorum katarak bölgede fark yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde lisansüstü programların hem nitelik hem de nicelik açısından dikkat çekici olduğunu belirten Özcoşar, fakültenin bu başarılı büyümesinin Turizm Araştırmaları Enstitüsü ile taçlandırılacağını ve gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Bölgenin turizm analizi doğrultusunda açılacak programların tespit edildiğini ifade eden Özcoşar; "Bölgenin ve ülkenin turizm açısından önemli bir problemi olan nitelikli ve kokartlı turist rehberi ihtiyacının karşılanmasında Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans programı ile önemli bir görev üstlendi. Program ile özellikle bölgede turizmin gelişmesi ile ihtiyacın artması sonucu bu alana yönelim de arttığı görülmekte ve bu bakımdan da vatandaşların turist rehberliği kokartı almalarını sağlayacak eğitimler verilmektedir” diye konuştu.

